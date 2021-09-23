Зеленский поедет на конференцию стран-участниц конвенции ООН об изменении климата

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке, состоявшейся в рамках его рабочего визита в США.