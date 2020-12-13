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Зеленский пообещал усилить участие в глобальной борьбе с изменением климата

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Зеленский пообещал усилить участие в глобальной борьбе с изменением климата

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

«В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением „новых и амбициозных“ обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства в воскресенье утром.

В своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки. «Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике», — подчеркнул он.

По словам президента, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития — 2030 и международных климатических соглашений.

«Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%», — сообщил Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил он.

«Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов», — сказал президент.

«Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели», — добавил он.

Также, по словам Зеленского, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

«Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды», — подчеркнул президент.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) — 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

Председательствуют на мероприятии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Согласно статье 4 Парижского соглашения, стороны должны сообщать о своем национально определенном вкладе каждые пять лет, указывая на прогресс по сравнению с текущим вкладом, и отражать наиболее возможные амбиции и соответствующие возможности в свете национальных обстоятельств. Согласно первому национально определенному вкладу Украины с Парижским соглашением, страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (или сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство»).

экология, климат, Владимир Зеленский
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