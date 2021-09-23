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Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

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Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда удовлетворил жалобы Государственной авиационной службы Украины и авиакомпании SkyUp Airlines, сохранив за авиакомпанией право на маршрут Киев-Стамбул.

«Соответствующее постановление уже обнародовано в Государственном реестре судебных решений и не подлежит обжалованию», — сообщается на сайте SkyUp в четверг.

В суд с требованием ограничить право на эксплуатацию воздушной линии обратилась авиакомпания Windrose, которая также требовала признать противоправными и отменить приказы комиссии Госавиаслужбы от 2019 года в части аннулирования собственного права на эксплуатацию этого маршрута.

«Наконец закончилось странное для нас дело, в котором другая авиакомпания попыталась поставить под сомнение полномочия ГАСУ по распределению частот на направления, а суд первой инстанции почему-то поддержал такие требования. Мы рады, что в результате удалось достичь справедливого решения, ведь SkyUp получил эти рейсы совершенно законно, в рамках официальной процедуры», — цитируется в сообщении директор по юридическим вопросам SkyUp Дмитрий Толкачев.

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Сейчас в распоряжении SkyUp есть три частоты на маршруте Киев-Стамбул-Киев, и все они используются: рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

В компании также отметили, что, по данным Международного аэропорта «Борисполь», рейсы в Стамбул являются одними из самых популярных, и в течение последних нескольких месяцев стабильно попадают в ТОП-3 самых загруженных направлений.

На сайте Госавиаслужбы также отмечается, что 28 сентября комиссия Госавиаслужбы рассмотрит вопрос ограничения прав авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) на маршруте Киев-Прага для того, чтобы SkyUp смог увеличить частоту полетов.

Госавиаслужба, суд, SkyUp
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