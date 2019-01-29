В Канаду поступил запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады получило от США официальный запрос об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал CBC. Ранее телеканал CNN сообщал, что конечный срок для того, чтобы направить запрос, - 30 января.
Как сообщает CBC, канадский минюст в понедельник подтвердил получение официального запроса от США. Теперь судье в провинции Британская Колумбия предстоит решить, есть ли все необходимые доказательства для экстрадиции. Затем министр юстиции примет финальное решение.
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба они были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
США запрашивают экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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