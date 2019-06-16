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Поставки российских С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля

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Поставки российских С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — приводит высказывания президента телеканал NTV.

Эрдоган вновь подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от контракта по С-400. «Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое. Россия в рамках кредита предоставила нам различные послабления и выдала кредит с такими процентами, которых не существует на международном рынке», — добавил президент.

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Напомним, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Турция, С-400
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