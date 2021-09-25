Под Чугуевом прошла церемония памяти погибших в авиакатастрофе Ан-26

В субботу под Чугуевом (Харьковская обл) прошла церемония памяти погибших в результате крушения самолета Ан-26, произошедшего год назад.
Как передает «Интерфакс-Украина», ведущий церемонии зачитал имена погибших, после чего епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан отслужил панихиду.
Затем к памятному камню, на месте которого планируется установить памятный знак, возложили цветы родственники погибших, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий воздушных сил Николай Олещук, и.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун и другие.
Как сообщалось, 25 сентября 2020 года около 20:50 на автодорогу Киев — Харьков — Должанский, неподалеку от Чугуева, упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.
18 декабря 2020 года Государственное бюро расследований Украины объявило подозрения трем должностным лицам — командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову, бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев» Александру Жуку.
30 апреля 2021 года следователи ГБР объявили о подозрении еще троим — заместителю командира воинской части А4104 Виктору Вовку, заместителю командира по летной подготовке Роману Куценко и депутату Харьковского облсовета Александру Туринскому, который на момент катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил.
6 мая 2021 года ГБР заявило об окончании следствия и открыло материалы дела подозреваемым для ознакомления.
13 мая начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок заявил, что основной причиной падения самолета Ан-26 было разрешение на взлеты конвейерным способом.
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