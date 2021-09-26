Литва поставит Украине военную амуницию

Литва планирует передать Украине военную амуницию стоимостью €677 тыс. Об этом в воскресенье сообщило литовское национальное радио LRT.
«Министерством обороны Литвы подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», — передала радиостанция.
Стоимость партии бронежилетов составляет €617,8 тыс., баллистических поясов — €59,3 тыс. Согласно сообщению, предложение о передаче амуниции подготовлено на основе полученной от украинской стороны просьбы.
В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила «элементы вооружения», без уточнения, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было «летальное оружие» советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые у себя с вооружения боеприпасы. Украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В настоящее время сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016