Литва поставит Украине военную амуницию

Литва планирует передать Украине военную амуницию стоимостью €677 тыс. Об этом в воскресенье сообщило литовское национальное радио LRT.

«Министерством обороны Литвы подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», — передала радиостанция.

Стоимость партии бронежилетов составляет €617,8 тыс., баллистических поясов — €59,3 тыс. Согласно сообщению, предложение о передаче амуниции подготовлено на основе полученной от украинской стороны просьбы.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила «элементы вооружения», без уточнения, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было «летальное оружие» советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые у себя с вооружения боеприпасы. Украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В настоящее время сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.