В Индии в день рождения премьера вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

В Индии установили национальный рекорд по количеству сделанных за сутки прививок от коронавируса — вакцинировались 22 млн человек, сообщает в пятницу издание India Today.
Отмечается, что рекорд установлен в день рождения премьер-министра страны Нарендры Моди.
Предыдущий рекордный показатель по вакцинации за сутки был достигнут в Индии в августе, тогда сделали 14 млн прививок.
Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия в пятницу указал, что такой показатель — «это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру».
В ответ Моди, которому в пятницу исполнился 71 год, написал в твиттере, что гордится этим рекордом.
Индийские власти развернули специальные центры вакцинации на стадионах, в торговых центрах, клиниках и других объектах. Они намерены к концу года вакцинировать 1,1 млрд человек.
В Индии за время пандемии выявили более 32 млн случаев заражения коронавирусом, 437 тыс. человек скончались.
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