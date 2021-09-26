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В Кремле назвали «пропагандой» требования увеличить транзита газа через Украину

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В Кремле назвали «пропагандой» требования увеличить транзита газа через Украину

Требования американского правительства увеличить транзит газа через Украину для насыщения газовых хранилищ Европы являются пропагандой. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков сообщил, что «Газпром» не только готов заключать контракты на поставку газа, но и заинтересован в этом, поскольку европейские потребители — это главные партнеры для компании.

«Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики США — это не что иное, как пропаганда, но это пропаганда со знаком минус«, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Как заявил Песков, в компании готовы поставить больше газа, чем планировалось изначально, «Газпром» выбрал дополнительные заявки на увеличенный транзит. «Ни у кого нет никаких абсолютно претензий к „Газпрому“, да и не может быть», — резюмировал он.

Приближающийся дефицит газа в Европе связан с европейскими газовыми регуляциями, считает Песков. «Европейцы, которые одержимы антимонопольным законодательством и так далее, иногда переходят рамки разумного», — сообщил Песков. В результате, указал он, газовые хранилища не удается заполнить в срок.

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Госдеп сообщил о своем требовании к России 22 сентября, в департаменте призвали Москву нарастить поставки газа в Европу через украинскую территорию. По словам старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы на поставку газа через Украину беспокоят Госдеп. Хохштейн назвал это «политическим шагом», который Россия предприняла для ускорения строительства ниток «Северного потока-2».

В середине месяца — 17 сентября — группа более чем из 40 депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию изучить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. Парламентарии сообщили, что компания отказалась обеспечить транспортные мощности по существующим газопроводам и остановила часть производства. Депутаты также связали действия «Газпрома» с попытками Москвы ускорить запуск «Северного потока-2».

Газпром, транзит газа, Дмитрий Песков
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