Жителю Мариуполя дали три года за пропаганду в соцсетях

51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что с ноября 2018 по июнь 2020 года злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» информацию, выложенную интернет ресурсом «Рупор Новороссии».

В частности, обвиняемый копировал и таким образом распространял контент с призывами к разрешению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к трем годам лишения свободы.