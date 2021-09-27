В Венгрии отреагировали на угрозу Украины остановить транзита газа

Маршрут поставок газа определяет российская сторона, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита.

Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с «Газпромом». Как отметили в украинском МИД, соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины. В свою очередь, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что ожидает сокращения или полной остановки транзита в Венгрию, несмотря на существующий контракт до 2024 года.

«Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. ...Это решает Россия. Это не наш вопрос», — отметил Сийярто в комментарии росийскому агенству РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что «никто не имеет права вмешиваться» в решения Венгрии в сфере энергетики.

В понедельник «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной