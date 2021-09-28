В Кремле уверяют, что не «наказывают» Украину с помощью газа

Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному, чем украинский маршрут, доказывает ли это, что Россия использует «голубое топливо» в качестве оружия, чтобы наказать Киев.
«Нет, это не так», ответили бы мы этим товарищам«, — отреагировал Песков.
Он заявил, что «Россия никогда не использовала, не использует не имеет в виду использовать „голубое топливо“, чтобы кого-то наказывать». «Россия использует „голубое топливо“ исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе», — сказал Песков.
Он также заметил, что «использование „голубого топлива“ в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей „голубого топлива“ в Европе, а также странам, которые предоставляют возможности транзита „голубого топлива“, если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен».
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