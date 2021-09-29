Еще один «мемный» токен подорожал в 6 раз после твита Илона Маска

Токен Hamster подорожал на 503% после публикации в Twitter генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска. Бизнесмен прокомментировал запись одного из разработчиков Dogecoin Билли Маркуса о хомяке-криптотрейдере, который за три месяца увеличил портфель почти на 20%. Маск написал, что хомяк обладает «сумасшедшими навыками».

После твита Маска стоимость токена Hamster обновила исторический максимум на уровне в $0,000000001647. Суточный объем торгов криптовалютой приблизился к $1 млн, увеличившись более чем на 5000%. На 13:45 по Киеву Hamster торгуется на уровне $0,000000000712 (снижение на 56% от максимума).

Hamster — это «мемный» токен, который был создан на блокчейне Binance Smart Chain. На волне популярности альткоинов стали появляться мемные криптовалюты (их еще называют шиткоинами), созданные забавы ради и не несущие никакой ценности. Самой популярной из них стала Dogecoin, которую также распиарил Илон Маск.