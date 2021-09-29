Еще один «мемный» токен подорожал в 6 раз после твита Илона Маска

Токен Hamster подорожал на 503% после публикации в Twitter генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска. Бизнесмен прокомментировал запись одного из разработчиков Dogecoin Билли Маркуса о хомяке-криптотрейдере, который за три месяца увеличил портфель почти на 20%. Маск написал, что хомяк обладает «сумасшедшими навыками».
После твита Маска стоимость токена Hamster обновила исторический максимум на уровне в $0,000000001647. Суточный объем торгов криптовалютой приблизился к $1 млн, увеличившись более чем на 5000%. На 13:45 по Киеву Hamster торгуется на уровне $0,000000000712 (снижение на 56% от максимума).
Hamster — это «мемный» токен, который был создан на блокчейне Binance Smart Chain. На волне популярности альткоинов стали появляться мемные криптовалюты (их еще называют шиткоинами), созданные забавы ради и не несущие никакой ценности. Самой популярной из них стала Dogecoin, которую также распиарил Илон Маск.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016