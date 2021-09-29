Олимпийский чемпион по прыжкам в длину перешел в бобслей

Олимпийский чемпион Лондона в прыжках в длину британец Грег Разерфорд объявил о переходе в бобслей. Он сделал соответствующий пост в своем Instagram.
«Несколько недель назад у нас был отбор, и мне удалось попасть в британскую сборную для участия в соревнованиях этой зимой. Теперь команда должна отобраться на Олимпийские игры, заняв достойное место на Кубке мира», — написал 34-летний Разерфорд.
Он добавил, что команда все еще ищет финансовую поддержку. «В этой дисциплине не хватает даже медицинской поддержки, которую получают многие другие олимпийские виды спорта. Мы начнем соревноваться через пару месяцев с мечтами о медалях. Документальный фильм об этом снимает Discovery/Eurosport. Я не могу дождаться, чтобы рассказать больше о том, как все это продвигается», — добавил спортсмен.
Разерфорд завершил карьеру в легкой атлетике в 2018 году.
На счету британца золото ОИ-2012 и бронза ОИ-2016, золото чемпионата мира 2015 года, два золота и серебро чемпионатов Европы в прыжках в длину.
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