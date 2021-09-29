Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

«Канцлер поздравила Олафа Шольца с победой на выборах еще в понедельник», — сказал представитель Кабмина в среду.

Также кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента Шольца, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало.

Социал-демократическая партия Германии победила на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Однако для формирования правительства ей еще нужно найти партнеров для коалиции.