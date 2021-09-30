Зеленский пообещал не повышать тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона

Тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона расти не будут, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа ... Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную сегодня цену — больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену ... потому я считаю, что это важно, правильно», — заявил Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Он сказал, что это результат работы с участием «Нафтогаза Украины», правительства и местных властей.
«Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума (по тарифам — Ред.). Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины», — подчеркнул президент.
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