Украина ищет инвесторов для строительства заводов по переработке мусора

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко отмечает, что все местные громады в Украине до конца текущего года должны создать региональные планы управления твердыми бытовыми отходами, о чем было принято решение на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщается на сайте президента, на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием президента Украины Владимира Зеленского Свириденко рассказала, что сейчас ведутся переговоры с представителями стран Скандинавии, которые являются передовыми в построении современных мусороперерабатывающих заводов. При этом, по ее словам, инвесторы должны получить рыночные тарифы и прозрачное сотрудничество с местными властями.

Замруководителя Офиса президента отметила, что в прошлом году в Украине образовалось 462 млн тонн отходов, а твердых бытовых отходов ежегодно накапливается 10 млн тонн. Свириденко также рассказала, что в Украине находится 33 тыс. несанкционированных свалок.

Зеленский также отметил важность вопроса управления отходами, поскольку в Украине сортируют только 4% твердых бытовых отходов при переполненных полигонах и нелегальных мусорных свалках.