В Чернигове погиб полицейский, еще один госпитализирован

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове ночью, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
«Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование», — говорится в сообщении на сайте полиции.
Установлено, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.
«Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения. Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону — 093 853 41 16», — добавили правоохранители.
Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016