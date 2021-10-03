В Украине за сутки 7 967 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 483 человека, 126 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 2 октября 2021 в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 822, медработников — 88). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 300 человек; летальных случаев — 126; выздоровели — 1 483 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 455 189 человека, выздоровело 2 263 407 человека, летальных случаев — 56 775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.