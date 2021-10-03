«Больше не член команды»: Зеленский озвучил претензии к Разумкову

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перестал быть членом команды «Слуги народа» и начал вести собственную политическую жизнь. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце Львовской области, где проходило выездное заседание парламентской фракции президентской партии «Слуга народа».
«Он не является членом этой команды, он об этом говорит. ...Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, ...он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что в партии есть много претензий к Разумкову, в том числе назвал расхождения во взглядах на решения о санкциях и закон об олигархах. Кроме этого, Зеленский сообщил, что ранее Разумков выдал депутатам подписные листы об импичменте президента. «Выдавал подписные листы на импичмент президента — я это знал из СМИ», — утверждает глава государства, уточнив, что это было около полугода назад.
Зеленский добавил, что кандидатура нового спикера Верховной Рады будет обсуждаться на заседании фракции президентской партии «Слуга народа».
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