Алжир закрыл небо для военных самолетов Франции

Алжир запретил французским военным самолетам входить в воздушное пространство страны, со ссылкой на Вооруженные силы Франции сообщил телеканал Al Arabiya.

Военные самолеты Франции пролетали над территорией Алжира, когда следовали в Мали, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад. В этих странах, образующих регион Сахель, страна с 2014 года проводит военную операцию «Бархан», направленную против исламистских террористических группировок.

О запрете на полеты над территорией Алжира Генштаб Франции узнал утром 3 сентября, рассказали источники газеты Le Figaro. По их информации, Алжир не предоставил разрешения на полеты, но официального уведомления французские военные не получали.

По словам официального представителя Минобороны Франции Паскаля Янни, запрет не повлияет на проведение военных операций.

Отношения Франции и Алжира резко ухудшились после заявления президента Эмманюэля Макрона. Как сообщала газета Le Monde, французский лидер сказал, что Алжиром управляет «военно-политическая система», а его власти «полностью переписали» историю страны, заложив в основу «ненависть к Франции».

Власти Алжира заявление Макрона назвали безответственным и отозвали своего посла из Франции. «Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела», — отметили в пресс-службе президента Алжира.