В ЕС заявили, что отмену безвиза для Украины никто даже не обсуждает

В Европейском Союзе сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполное выполнение критериев.
Об этом «Европейской правде» заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.
«Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украна выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением», — пояснила она.
Однако в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.
«Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по „механизму приостановления безвиза“, включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций», — сказала Матернова.
На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер позже опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.
Также сообщалось, что 16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.
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