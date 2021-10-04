Кроме Зеленского в «досье Пандоры» фигурируют президенты Конго и Габона

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и глава Габона Али Бонго Ондимба фигурируют в «досье Пандоры» об офшорных компаниях, сообщает газета Monde со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Согласно досье, президент Конго владел рядом офшорных компаний на британских Виргинских островах около 20 лет. Первая компания Inter African Investment была зарегистрирована в августе 1998 года — менее чем через год после прихода Сассу-Нгессо к власти в стране. Счет этой компании был открыт в лондонском отделении португальского банка Espirito Santo.
Позднее конголезский лидер зарегистрировал на Виргинских островах еще один офшор — компанию Ecoplan Finance, одним из директоров которой была назначена его дочь Жюльен.
«Этому офшору принадлежала большая часть активов конголезской строительной компании Escom Congo, также владеющей правами на разработки алмазных копей», — пишет издание.
Годовой оборот компании, по оценке консорциума африканских журналистов Ancir, составлял порядка 150 миллионов евро. Компании Сассу-Нгессо на Виргинских островах были ликвидированы только в 2016 году после публикации «панамского досье» — первой части расследования относительно мировых офшоров.
Нынешний габонский лидер Али Бонго в конце 2000-х годов также контролировал на Виргинских островах две офшорных компании, пишет газета. В это время он занимал пост министра обороны страны.
В «досье Пандоры» также упоминается действующий премьер-министр Кот-д’Ивуара Патрик Аши, владевший офшорной компанией на Багамских островах по крайней мере до 2006 года.
Брат президента Чада Идриса Деби Закариа в 2008 году с помощью других родственников и предполагаемого контрабандиста оружия зарегистрировал офшорную компанию на Сейшельских островах, говорится в материале.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016