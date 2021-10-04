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Кроме Зеленского в «досье Пандоры» фигурируют президенты Конго и Габона

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Кроме Зеленского в «досье Пандоры» фигурируют президенты Конго и Габона
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и глава Габона Али Бонго Ондимба фигурируют в «досье Пандоры» об офшорных компаниях, сообщает газета Monde со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Согласно досье, президент Конго владел рядом офшорных компаний на британских Виргинских островах около 20 лет. Первая компания Inter African Investment была зарегистрирована в августе 1998 года — менее чем через год после прихода Сассу-Нгессо к власти в стране. Счет этой компании был открыт в лондонском отделении португальского банка Espirito Santo.

Позднее конголезский лидер зарегистрировал на Виргинских островах еще один офшор — компанию Ecoplan Finance, одним из директоров которой была назначена его дочь Жюльен.

«Этому офшору принадлежала большая часть активов конголезской строительной компании Escom Congo, также владеющей правами на разработки алмазных копей», — пишет издание.

Годовой оборот компании, по оценке консорциума африканских журналистов Ancir, составлял порядка 150 миллионов евро. Компании Сассу-Нгессо на Виргинских островах были ликвидированы только в 2016 году после публикации «панамского досье» — первой части расследования относительно мировых офшоров.

Нынешний габонский лидер Али Бонго в конце 2000-х годов также контролировал на Виргинских островах две офшорных компании, пишет газета. В это время он занимал пост министра обороны страны.

В «досье Пандоры» также упоминается действующий премьер-министр Кот-д’Ивуара Патрик Аши, владевший офшорной компанией на Багамских островах по крайней мере до 2006 года.

Брат президента Чада Идриса Деби Закариа в 2008 году с помощью других родственников и предполагаемого контрабандиста оружия зарегистрировал офшорную компанию на Сейшельских островах, говорится в материале.

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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

Владимир Зеленский, Pandora Papers, Дени Сассу-Нгессо
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