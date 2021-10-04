Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов температуры

Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».
«Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное. Как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.
В сообщении подчеркивается, что обнаруженные нобелиатами «ионные каналы» регулируют важнейшие физиологические процессы, в том числе артериальное давление и дыхание, а результаты исследований используются для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.
Годом ранее Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер (США), Майкл Хаутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С.
Лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике станут известны 5 октября. 6 октября в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 7 октября — по литературе, а 11 октября назовут лауреата премии по экономике. При этом в пятницу, 8 октября, в Осло назовут обладателя Нобелевской премии мира.
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