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«Ресурсный» законопроект №5600 рассмотрят по спецпроцедуре

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«Ресурсный» законопроект №5600 рассмотрят по спецпроцедуре

Верховная Рада одобрила спецпроцедуру рассмотрения законопроекта № 5600 «О сбалансированности бюджетных поступлений», так называемого «ресурсного» законопроекта, во втором чтении: «за» проголосовали 254 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Из правящей фракции «Слуг народа» спецпроцедуру поддержали 220 депутатов, группы «За майбутнє» — 14 и группы Довира" — 16.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в соответствии с регламентом Верховной Рады, депутатские фракции, депутатские группы и внефракционные депутаты должны в двухдневный срок прислать письма о рассмотрении их предложений и правок в профильный комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

«Далее все обрабатывается, сводится новая таблица, и законопроект № 5600 будет, скорее всего, рассматриваться на следующей пленарной неделе», — сказал Разумков после голосования.

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Замглавы комитета Ярослав Железняк призывал с трибуны в оставшееся до окончательно голосования время исправить оставшиеся в документе ошибки.

налоги, Верховная Рада
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