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Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли

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Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2021 года. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».

Манабе и Хассельман получили премию за физическое моделирование климата Земли.

В прошлом году Нобелевская премия в области физики была присуждена Роджеру Пенроузу из Великобритании и Райнхарду Генцелю и Андреа Гез из США. Пенроуз получил половину денежного приза за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — остальную часть суммы за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. Самым первым лауреатом стал немец Вильгельм Конрад Рентген. Он получил награду за открытие рентгеновского излучения. С тех пор премию присудили более 200 ученым.

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Накануне, 4 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября — по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. 11 октября будет присуждена премия по экономике.

Нобелевская премия
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