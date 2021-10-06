Цукерберг ответил на обвинения в пагубном влиянии Facebook на общество

Facebook «глубоко озабочен» о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье своих пользователей. Так глава соцсети Марк Цукерберг ответил на обвинения бывшего менеджера по продуктам компании Фрэнсис Хауген, заявившей, что платформа наносит вред детям, разжигает рознь и ставит прибыль выше безопасности пользователей.

«В основе этих обвинений лежит идея, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда», — написал он в своем аккаунте, заметив, что, по его мнению, «на самом базовом уровне» некоторые люди «просто не осознают, какую ложную картину компании рисуют».

«Многие утверждения не имеют никакого смысла. Если мы хотим игнорировать исследования, зачем нам создавать ведущую в отрасли исследовательскую программу, чтобы в первую очередь понять эти важные вопросы (безопасности и психического здоровья. — Ред.)?» — задался вопросом Цукерберг. «Если мы не заботимся о борьбе с вредоносным контентом, то зачем нам нанимать столько людей, которые этим занимаются?» — продолжил он.

Говоря об обвинениях относительно неподходящего для детей контента, Цукерберг отметил, что сейчас подростки активно используют технологии, и вместо того чтобы игнорировать этот факт, технологические компании должны создавать продукты, удовлетворяющие их потребности и обеспечивающие их безопасность.

По его словам, именно этой идеи придерживались разработчики Messenger Kids — упрощенной версии «взрослого» приложения Messenger с большим количеством предохранительных механизмов. К примеру, чтобы его использовать, добавлять кого-то в друзья, пользователям сначала нужно получить согласие родителей.

Цукерберг добавил, что Facebook думал о том, чтобы создать функцию родительского контроля и для Instagram. Сейчас компания приостановила этот проект, чтобы уделить больше времени для общения с экспертами и убедиться, что это будет полезным для детей.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила в ходе выступления в сенате, что компания систематически ставит прибыль выше безопасности своих пользователей и мало заботится о влиянии на общество.

По словам Хауген, показатели производительности диктовали Facebook операции, которые способствовали политическим разногласиям, вреду психическому здоровью и упрочению насилия. Она подчеркнула, что соцсеть наносит вред детям. К примеру, по ее словам, Facebook влиял на появление у девочек негативных чувств по отношению к своим телам.