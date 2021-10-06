Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.

Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Во вторник стали известны победители-физики: Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, внесшие существенный вклад в изучение сложных систем.

Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики и химии — по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.