Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом Венедиктова сообщила в Фейсбуке в среду, уточнив, что подписала подозрение для мэра Одессы Геннадия Труханова, а также ряда городских чиновников и «одного известного одессита».
Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.
«Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — сообщила она.
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