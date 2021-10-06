Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину

Российский президент уверяет, что у России нет планов полностью прекратить прокачку газа через Украину сразу после запуска Северного потока-2.
При этом Путин напомнил, что «Газпром» считает, что ему было бы выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить объемы прокачки по новым системам. Но, по мнению Путина, этого делать не нужно.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях», — заявил Путин и поручил министру энергетики проконтролировать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.
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