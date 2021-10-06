В Беларуси задержали 136 человек за комментарии в соцсетях

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 136 человек в качестве подозреваемых по уголовному делу, связанному с оскорблением погибшего сотрудника Комитета госбезопасности. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.
«В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 („Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности“) и 369 („Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет“) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в следственном ведомстве.
Ранее в КГБ Белсруси сообщили, что 28 сентября в ходе спецоперации в одной из квартир жилого дома в Минске по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья, в результате чего сотрудник КГБ получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белсруси возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Как отметили в СК, после случившегося в интернете стали появляться циничные комментарии и видеоролики. «Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых „комментаторов“ это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили травлю, оскорбления и унижения», — подчеркнули в СК. Там проинформировали, что правоохранительные органы продолжают работу по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц к ним причастных.
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