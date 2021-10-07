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«Укрзализныця» хочет к 2026 году уйти от эксплуатации советских вагонов

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«Укрзализныця» хочет к 2026 году уйти от эксплуатации советских вагонов

АО «Укрзализныця» в пятилетней перспективе планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.

«Наши амбиции с 2021 года по 2026 год — уйти от вынужденной эксплуатации вагонов, которые старше 28 лет. Сейчас у нас в парке из 2400 пассажирских вагонов и 1500 старше этого предельного срока. Чтобы избавиться от этой древности, планируем за эти пять лет закупить до 1000 новых вагонов, остальные — капитально отреставрировать собственными силами. Так что в 2022 году в этом плане продолжаем реализацию программы по закупке», — рассказал о планах филиала «Пассажирская компания» УЗ его директор Александр Перцовский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он также отметил, что УЗ ждет поставки 100 новых вагонов, которые были законтрактованы в этом году. Часть вагонов будет принята уже в этом году, а весь процесс поставки завершится в 2022 году.

«Мы рассчитываем, что аналогичное количество новых вагонов будет законтрактовано и в 2022 году. Их поставка ожидается во второй половине 2022 года, частично в 2023 году. Таким образом, мы продолжим, как минимум, удерживать парк в текущих его объемах рабочего состава. Конечно, еще рано говорить при таких цифрах обновления о каком-либо росте, потому что у нас с каждым годом приблизительно эквивалентное количество вагонов стареет и выбывает из парка. Мы их заменяем новыми, обновленными вагонами, которые при этом качественнее», — сообщил Перцовский.

По его словам, «Укрзализныця» также активно работает в направлении обновления подвижного состава и в пригородном сообщении, проводя капитальный ремонт существующих электричек на собственных заводах, которые дают новое качество подвижного состава.

«Плюс запустили тендер на новые пригородные поезда и на региональные поезда. Поставки рассчитаны на срок от 2022 до 2026 года, наш парк пополнят 80 новых поездов, а потрачено на эти нужды будет рекордных 31,5 млрд грн. То есть уже на горизонте двух лет с момента тендера есть возможность получить первые поставки», — отметил Перцовский.

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Кроме этого, по его словам, в 2022 году в пассажирском сообщении будут задействованы оба двухэтажных скоростных поезда Skoda, один из которых должен будет выйти на маршрут уже в конце этого года, второй — в первом квартале 2022-го.

УЗ
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