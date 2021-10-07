Антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в виде ареста по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

Об этом объявила следственный судья, передает Укринформ.

«Ходатайство — удовлетворить. Избрать в отношении Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича... рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или о ее замене (меры пресечения — ред.) на более мягкую меру пресечения» — проинформировала судья.

Как сообщалось, 25 августа ВАКС предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего беглого президента Виктора Януковича и его сына по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

По версии следствия, Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем. Его отец Виктор Янукович, занимая в 2007 году должность премьер-министра, был пособником и путем злоупотребления своим служебным положением помог завладеть госимуществом в особо крупных размерах.

Кроме этого, Александра Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.