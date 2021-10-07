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Польша построит капитальный забор на границе с Беларусью

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Польша построит капитальный забор на границе с Беларусью

Власти Польши решили строить капитальный забор на границе с Беларусью, заявил председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

«Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьезного заграждения. Не такого временного характера, а такого, который действительно тяжело преодолеть», — сказал Качиньский журналистам.

Он пояснил, что заграждение будет строиться «на той части границы, которая не идет по линии Буга».

«Как долго это будет продолжаться — не знаю. Все зависит от предприятий, которые уже выбраны. Уже есть проект. Вчера на заседании комитета безопасности он был продемонстрирован», — добавил Качиньский.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли официальный Минск в искусственном создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

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Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. За весь 2020 год таких попыток было 120.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Беларусь, мигранты, Ярослав Качинский
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Четверг, 7 октября 2021
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