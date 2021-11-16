В Варшаве заявили, что войны с Беларусью не будет

Лидер правящей в Польше партии «Закон и Справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что войны с Беларусью, скорее всего, не будет. Об этом он заявил во вторник в интервью Польскому радио, комментируя кризис на польско-белорусской границе.
«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово — „скорее“ — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — сказал он.
Как считает политик, власти Беларуси, которых в Варшаве обвиняют в ведении гибридной войны против Польши с использованием мигрантов, «не решатся на нечто большее, чем есть сейчас». «Я в это верю и думаю, что наши слушатели верят в то, что войны однако не будет», — добавил Качиньский.
За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась — к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.
Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС.
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