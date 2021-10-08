Рада призвала Европарламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Верховная Рада призвала Европейский парламент и парламенты государств-членов Европейского Союза признать перспективу членства Украины в ЕС.

Соответствующее заявление «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС» (постановление № 6132) поддержали 304 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

В заявлении Верховная Рада в очередной раз подтвердила стратегический курс Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции Украины.