В Конго опрокинулся катер – погибли более 50 человек

Более 100 человек погибли или пропали без вести на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) при опрокидывании катера на реке Конго. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Катастрофа произошла в ночь на 5 октября, из реки извлечено 51 тело, пропавших без вести — 69, заявил представитель провинции Монгала Нестор Магбадо. Он добавил, что спасены 39 человек.

Местные власти объявили с 11 октября трехдневный траур в память о жертвах кораблекрушения.