Лава вулкана остановилась в сотнях метров от 2-миллионного города в Конго

Поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома в Демократической Республике Конго. Часть жителей двухмиллионного города ранее в панике покинули свои дома.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Местные власти, которые наблюдали за извержением в течение ночи, сообщают, что поток лавы утратил интенсивность», — сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя в Twitter.
Предыдущее извержение Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 000 человек. Это один из самых активных вулканов в мире и считается одним из самых опасных. Субботнее извержение, по всей видимости, было вызвано открытием трещин и привело к извержению потоков лавы в различных направлениях.
Поток лавы остановился недалеко от аэропорта Гомы и городской черты, но пострадали окружающие деревни. Лава пересекла главную дорогу из Гомы, отрезав его от северных районов Конго.
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