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Большинство сенаторов-республиканцев против участия Трампа в следующих выборах

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Большинство сенаторов-республиканцев против участия Трампа в следующих выборах

Большинство республиканцев в Сенате Конгресса США не хочет, чтобы экс-президент Дональд Трамп вновь выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает в воскресенье газета The Hill со ссылкой на самих законодателей, поговоривших с изданием.

Согласно этим данным, большая часть из них надеется по крайней мере на то, что Трамп не станет заявлять о намерении участвовать в президентских выборах до тех пор, пока не состоятся промежуточные выборы, намеченные на 2022 год. Сенаторы убеждены, что объявление Трампа может серьезно подорвать их шансы на успех на этих выборах, в том числе потому, что эта новость перетянет внимание общественности и СМИ от критики действий нынешней администрации демократа Джо Байдена к личности республиканца Трампа, которая вызывает неоднозначную реакцию. В частности, они опасаются, что это может негативно повлиять на поддержку со стороны независимых и колеблющихся избирателей. «Выборы 2022 года должны быть сфокусированы на администрации Байдена и череде катастроф, которые она устраивает, так что все, что отвлекало бы общественность от того, что демократическое руководство делает с этой страной, было бы опрометчиво», — заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Я думаю, что нам будет намного лучше, если Трамп не будет участвовать ни в чем», — подчеркнул в свою очередь другой сенатор, говоривший на условиях анонимности и утверждавший, что его мнение широко разделяют остальные республиканцы. В то же время газета отмечает, что у Трампа в Сенате есть также и преданные сторонники, однако они, по ее данным, находятся в меньшинстве.

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Ранее The Hill опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного с 13 по 19 сентября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center. Согласно этим данным, около половины сторонников Республиканской партии США (44%) хотят, чтобы Трамп принял участие в предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах.

США, Дональд Трамп, выборы в США
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