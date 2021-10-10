В Украину прибыл груз технической помощи для ВСУ от США

В киевский аэропорт «Борисполь» в воскресенье прибыли грузы международной технической помощи от Соединенных Штатов, которая предоставляется в рамках реализации предоставления дополнительной помощи ВСУ от правительства США по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт «Борисполь», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в целом, начиная с 2014 году Украина уже получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.
«Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами», — подчеркивают в Минобороны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016