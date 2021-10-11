Собственник МЖК «Пивденный» Куценко найден повешенным в Мелитополе

Бизнесмен Евгений Куценко, владелец ООО «Молочно-жировой комбинат «Пивденный» Мелитополь, и сооснователь группы компаний «Олком» найден 8 октября повешенным в Мелитополе, сообщается на сайте издания «Голос Украины».

По его данным, причиной самоубийства стали проблемы с задолженностью указанного предприятия.

Бизнесмену было 53 года.

«Голос Украины» уточнил со ссылкой на журнал «Фокус», что состояние Куценко в 2010 году составляло $38 млн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Куценко принадлежали ООО «Молочно-жировой комбинат «Пивденный», ЧП «Данкен» (Мелитополь), ЧП «Дан-кен» (Киев).

Согласно данным мелитопольского издания «Наш город», Куценко будет похоронен в Феодосии (Крым).

На сайте МЖК «Пивденный» указано, что предприятие производит под ТМ «Молочная река» высокоолеиновое подсолнечное масло, сливочное масло, спреды, казеин и ряд молочных продуктов и десертов.