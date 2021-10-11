Суд по скифскому золоту отложили из-за COVID-19

Заседание апелляционного суда Амстердама о скифском золоте, назначенное на 26 октября, не состоится из-за ситуации с коронавирусом, сообщил российским журналистам директор крымского музея «Таврида» Андрей Мальгин.

Апелляционный суд Амстердама ранее отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября.

«Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено — никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года. Это заседание апелляционного суда, который должен, по идее, должен принять окончательное решение», — сказал Мальгин.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым был аннексирован Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине, крымская сторона подала апелляцию.