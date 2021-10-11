ЕС предоставит Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи

Евросоюз в ближайшие дни предоставит Украине транш в €600 млн в рамках макрофинансовой помощи этой стране. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

«Транш в €600 млн будет выделен в ближайшие дни», — сказал он.

Евросоюз и Украина на двустороннем саммите 12 октября обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией. «Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтоб бороться с гибридными угрозами и дезинформацией», — добавил он.

На встрече стороны обсудят всевозможные сценарии относительно поставки газа. «Мы будем консультироваться детально с коллегами из Украины, чтобы посмотреть, что может быть сделано для увеличения поставок газа. Это будет важная тема обсуждений между лидерами. Еврокомиссия будет работать с Украиной по всем возможным сценариям этой зимы», — сказал он.

Представитель также добавил, что ЕС обсуждает военно-учебную миссию для Украины и может принять решение в первой половине ноября.

«Мы изучаем возможность поддержки способностей Украины, в том числе в профессиональной военной деятельности. В первой половине ноября соберется комитет по внешней политике и безопасности, который оценит и примет окончательное решение», — сказал он.