ЕС предоставит Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи

Евросоюз в ближайшие дни предоставит Украине транш в €600 млн в рамках макрофинансовой помощи этой стране. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕС.
«Транш в €600 млн будет выделен в ближайшие дни», — сказал он.
Евросоюз и Украина на двустороннем саммите 12 октября обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией. «Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтоб бороться с гибридными угрозами и дезинформацией», — добавил он.
На встрече стороны обсудят всевозможные сценарии относительно поставки газа. «Мы будем консультироваться детально с коллегами из Украины, чтобы посмотреть, что может быть сделано для увеличения поставок газа. Это будет важная тема обсуждений между лидерами. Еврокомиссия будет работать с Украиной по всем возможным сценариям этой зимы», — сказал он.
Представитель также добавил, что ЕС обсуждает военно-учебную миссию для Украины и может принять решение в первой половине ноября.
«Мы изучаем возможность поддержки способностей Украины, в том числе в профессиональной военной деятельности. В первой половине ноября соберется комитет по внешней политике и безопасности, который оценит и примет окончательное решение», — сказал он.
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