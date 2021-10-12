Нуланд назвала конструктивными переговоры в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала конструктивной встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой, по ее словам, обсуждались как двусторонние, так и глобальные вопросы. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил во вторник пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
«Заместитель госсекретаря Нуланд: сегодня прошли конструктивные встречи для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с партнерами в МИД РФ», — сообщил Ребхольц.
Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Во встрече Рябкова и Нуланд, как отметили в министерстве, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.
По итогам встречи Рябков заявил, что обсудил с Нуланд стратегическую стабильность и перспективы в этой сфере. Замглавы МИД РФ на переговорах выразил озабоченность России в связи с созданием Австралией, Великобританией и США формата AUKUS. Он также сообщил, что Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.
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