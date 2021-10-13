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Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе

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Украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе.

Так, граждане Украины, озабоченные судьбой Украины и уставшие от братоубийственной войны на Юго-Востоке страны, жертвами которой уже стали 15 тысяч их сограждан по обе стороны линии разграничения, в своей петиции просят Зеленского и Киннунена:

  1. Остановить братоубийственную войну на Донбассе. Установить прямые контакты между Вооруженными Силами Украины и вооруженными формированиями неподконтрольных территорий («народной милицией»). Ввести строгие меры ответственности за нарушения перемирия.
  2. Организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины с представителями неподконтрольных территорий Донбасса на всех возможных уровнях.
  3. Упразднить военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях, лишающие украинцев возможности полноценно участвовать в выборах и реализовывать права, гарантированные нам Конституцией Украины.
  4. Принять все необходимые меры для скорейшего снятия экономической блокады, оказывающей негативные последствия для всей Украины.
  5. Предоставить неподконтрольным территориям Донбасса закрепленный в Конституции особый статус/автономию в соответствии с Минскими соглашениями.
  6. Предоставить амнистию всем участникам конфликта на Донбассе по аналогии с амнистией, предоставленной участникам Революции Достоинства.

Также в обращении отмечено, что авторы просят всех неравнодушных жителей Украины, представителей всех наций и вероисповеданий подписать петицию и поддержать стремление украинского народа установить мир в Украине, прекратить кровопролитие и гуманитарную катастрофу.

На данный момент петицию подписали уже около 6 тысяч человек.

Донбасс, петиция
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