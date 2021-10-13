Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе

Украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе.
Так, граждане Украины, озабоченные судьбой Украины и уставшие от братоубийственной войны на Юго-Востоке страны, жертвами которой уже стали 15 тысяч их сограждан по обе стороны линии разграничения, в своей петиции просят Зеленского и Киннунена:
Также в обращении отмечено, что авторы просят всех неравнодушных жителей Украины, представителей всех наций и вероисповеданий подписать петицию и поддержать стремление украинского народа установить мир в Украине, прекратить кровопролитие и гуманитарную катастрофу.
На данный момент петицию подписали уже около 6 тысяч человек.
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