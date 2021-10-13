В мире еще есть страны, которые даже не приступили к вакцинации от коронавируса

Три страны еще не начали вакцинацию от коронавируса — Бурунди, КНДР и Эритрея. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Три страны еще не начали вакцинацию — Бурунди, Эритрея и КНДР», — отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что в общей сложности 56 стран «не смогли достичь 10-процентного уровня вакцинации своего населения к концу сентября». Эти государства, посетовал он, фактически были исключены из мирового «вакцинного рынка». Однако «еще больше государств», по его словам, рискуют не достичь также поставленной ВОЗ цели — охватить к концу года прививками не менее 40% населения в каждом государстве.

В этой связи Гебрейесус призвал «страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин от COVID-19», отдать приоритет снабжению государств препаратами через международный механизм доступа к вакцинам COVAX и Африканскую целевую группу по приобретению вакцины.