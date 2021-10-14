Зеленский в Запорожье встретился с послами стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Запорожье встретился с послами стран «Большой семерки».

«Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран „Большой семерки“. Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины», — написал президент в соцсети Twitter.