В Венгрии объяснили, почему отказались от поставок газа через Украину

Венгрия приняла решение отказаться от поставок газа через Украину ради обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.
«Мы знаем, что маршрут, который использовался для поставок газа через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», — отметил он. Министр подчеркнул, что таково решение Венгрии и никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела этой страны.
Сийярто заявил, что политика и идеология не должны смешиваться с энергетикой, поскольку это может привести к таким проблемам, как разворачивающийся в настоящее время газовый кризис в Европе.
«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
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