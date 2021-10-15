На заседании СНБО утвердили первый в истории План обороны Украины

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.
Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, над документом работали два года.
«Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной», — пояснил секретарь СНБО.
Других деталей по документу он не озвучил.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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