На заседании СНБО утвердили первый в истории План обороны Украины

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, над документом работали два года.

«Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной», — пояснил секретарь СНБО.

Других деталей по документу он не озвучил.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.