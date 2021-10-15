В Британии депутат умер после нападения в приемной своего округа

Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства Эссекс в Twitter.
Ранее в пятницу Sky News сообщил, что Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, был несколько раз ранен ножом во время инцидента в его избирательном округе. По данным телеканала, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом.
«Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого мужчину. Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей.
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